КДК РФС рассмотрит задержку начала матча "Спартак" - "Оренбург"

Председатель Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит задержку начала матча 21-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Оренбургом" (3:2) на четыре минуты. Заседание КДК РФС состоится в четверг в Доме футбола в Москве.

– Матч "Ростов" – "Краснодар" без замечаний. А в игре "Спартак" – "Оренбург" два замечания. Начало встречи было задержано на четыре минуты по вине команды гостей, а также болельщики "Спартака" использовали пиротехнику, – цитирует ТАСС Григорьянца.