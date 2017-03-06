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КДК РФС рассмотрит инцидент с выбежавшим на поле болельщиком "Спартака"

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц отметил, что на заседании в Доме футбола будут рассмотрены правонарушения со стороны фанатов "Спартака", которые они допустили в матче 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:2). Также он подчеркнул, что к болельщикам "быков" у КДК претензий нет.

– Во время матча болельщики "Спартака" использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику. Также на поле выбежал поклонник столичной команды, – сказал Григорьянц. – Со стороны болельщиков "Краснодара" нарушений нет. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
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