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КДК РФС рассмотрит бросание фанатами "Томи" снежков в Артема Реброва

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Суббота. Томск. "Томь" - "Спартак" - 0:1. 43-я минута. Игроки красно-белых празднуют победный гол."Спартак" – снежный король

Глава КДК РФС Артур Григорьянц подчеркнул, что организация рассмотрит бросание болельщиками "Томи" снежков на поле и во вратаря "Спартака" (0:1) Артема Реброва в матче 13-го тура премьер-лиги. По его словам, также подобное поведение болельщиков будет рассмотрено во встрече "Уфа" - "Рубин" (2:3).

- По матчу "Томь" - "Спартак": болельщики "Томи" бросали предметы на поле, снежки, а фанаты команды "Спартак" использовали пиротехнику, - приводит ТАСС слова Григорьянца. - Также мы рассмотрим неправомерное действие болельщиков гостей, которые во время матча сидели на защитном ограждении сектора.

Болельщики "Уфы" также бросали посторонние предметы, снежки. Также будет рассмотрено неподобающее поведение команды "Уфа" - имеется в виду два удаления в одном матче, и рассмотрим выход за пределы технической зоны без разрешения судьи главного тренера уфимского клуба Гончаренко.

По его словам, на заседании будут рассматриваться удаления футболистов "Оренбурга" и "Краснодара" Андрея Малых и Эбуэ Куасси соответственно. Они и арбитр встречи Виталий Мешков приглашены на заседание.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3762635

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