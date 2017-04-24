11:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

КДК РФС: "Павлюченко и Глушаков пропустят матч "Спартак" - "Урал"

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что нападающий "Урала" Роман Павлюченко и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков пропустят матч 25-го тура чемпионата России. На заседании комитета будет рассматриваться вопрос, применять ли к футболистам, получившим красные карточки в прошлом туре премьер-лиги, дополнительную дисквалификацию или нет. Оба приглашены на заседание КДК РФС, которое состоится в Доме футбола 25 апреля.

– У Павлюченко и Глушакова действует автоматическая дисквалификация на 25-й тур. На заседании будем принимать решение, применять ли к футболистам дополнительную дисквалификацию или нет. (Сергей АСТАХОВ)

Встреча 25-го тура "Спартак" – "Урал" состоится во вторник, 25 апреля, начало – в 19:30. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Тур-дом: дебют Петербурга, разгром "Спартака", скандалы в судействе // 
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Юмнов

1:1. Хотя судьи оба должны ответить за такое судейство.

12:27

ЗЮК

ddf,Шарикова,проспись.

12:21

ddf

Павлюченко д.б. оправдан, а Глушакову 3 матча за очень грубое нарушение и очень нецензурное оскорбление в адрес скамейки Ростова

11:46