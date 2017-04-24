КДК РФС: "Павлюченко и Глушаков пропустят матч "Спартак" - "Урал"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что нападающий "Урала" Роман Павлюченко и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков пропустят матч 25-го тура чемпионата России. На заседании комитета будет рассматриваться вопрос, применять ли к футболистам, получившим красные карточки в прошлом туре премьер-лиги, дополнительную дисквалификацию или нет. Оба приглашены на заседание КДК РФС, которое состоится в Доме футбола 25 апреля.
– У Павлюченко и Глушакова действует автоматическая дисквалификация на 25-й тур. На заседании будем принимать решение, применять ли к футболистам дополнительную дисквалификацию или нет. (Сергей АСТАХОВ)
Встреча 25-го тура "Спартак" – "Урал" состоится во вторник, 25 апреля, начало – в 19:30. "СЭ" проведет трансляцию матча.
Тур-дом: дебют Петербурга, разгром "Спартака", скандалы в судействе //
Арбитры не знают, как судить?
Юмнов
1:1. Хотя судьи оба должны ответить за такое судейство.
12:27
ЗЮК
ddf,Шарикова,проспись.
12:21
ddf
Павлюченко д.б. оправдан, а Глушакову 3 матча за очень грубое нарушение и очень нецензурное оскорбление в адрес скамейки Ростова
11:46