КДК РФС: "Павлюченко и Глушаков пропустят матч "Спартак" - "Урал"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что нападающий "Урала" Роман Павлюченко и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков пропустят матч 25-го тура чемпионата России. На заседании комитета будет рассматриваться вопрос, применять ли к футболистам, получившим красные карточки в прошлом туре премьер-лиги, дополнительную дисквалификацию или нет. Оба приглашены на заседание КДК РФС, которое состоится в Доме футбола 25 апреля.

– У Павлюченко и Глушакова действует автоматическая дисквалификация на 25-й тур. На заседании будем принимать решение, применять ли к футболистам дополнительную дисквалификацию или нет. (Сергей АСТАХОВ)

Встреча 25-го тура "Спартак" – "Урал" состоится во вторник, 25 апреля, начало – в 19:30. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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