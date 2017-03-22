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КДК РФС оштрафовал "Локомотив" на 300 000 рублей, а "Спартак" - на 195 000 рублей

Суббота. Москва. Черкизово. "Локомотив" - "Спартак" - 1:1. Несогласованный баннер на трибуне красно-белых. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Суббота. Москва. Черкизово. "Локомотив" - "Спартак" - 1:1. Несогласованный баннер на трибуне красно-белых. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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КДК РФС оштрафовал "Локомотив" и "Спартак" по итогам субботнего матча 20-го тура чемпионата России (1:1).

 
Сегодня. Москва. "Локомотив" - "Спартак" - 1:1. Баннер-ответ на фильм ВВС о фанатской угрозе из России.Баннер для BBC, Глушаков и Черчесов на трибуне, Светлаков на поле

Болельщики обеих команд использовали ненормативную лексику. "Локомотив" оштрафован на 100 000 рублей, "Спартак" – на 70 000 рублей (сумма зависит от числа подобных нарушений в сезоне) .

Также поклонники хозяев и гостей использовали пиротехнику. Штрафы - по 100 000 рублей для каждого клуба.

Кроме того, болельщики железнодорожников жгли спартаковскую атрибутику, а на гостевом секторе был вывешен несогласованный баннер. "Локомотив" оштрафован на 100 000 рублей, "Спартак" – на 25 000 рублей. (Андрей МУРНИК)

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