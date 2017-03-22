КДК РФС оштрафовал "Локомотив" на 300 000 рублей, а "Спартак" - на 195 000 рублей

КДК РФС оштрафовал "Локомотив" и "Спартак" по итогам субботнего матча 20-го тура чемпионата России (1:1).

Болельщики обеих команд использовали ненормативную лексику. "Локомотив" оштрафован на 100 000 рублей, "Спартак" – на 70 000 рублей (сумма зависит от числа подобных нарушений в сезоне) .

Также поклонники хозяев и гостей использовали пиротехнику. Штрафы - по 100 000 рублей для каждого клуба.

Кроме того, болельщики железнодорожников жгли спартаковскую атрибутику, а на гостевом секторе был вывешен несогласованный баннер. "Локомотив" оштрафован на 100 000 рублей, "Спартак" – на 25 000 рублей. (Андрей МУРНИК)