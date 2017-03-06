12:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

КДК РФС может наказать ЦСКА и "Зенит" за сжигание фанатами атрибутики клубов

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что на заседании будет рассмотрено поведение болельщиков ЦСКА и "Зенита" в матче 18-го тура чемпионата России. Он отметил, что фанаты сжигали атрибутику клубов.

– Матч ЦСКА – "Зенит". Болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику, – сказал Григорьянц. – Армейцы жгли атрибутику сине-бело-голубых, тогда как питерцы сожгли атрибутику красно-синих. Также болельщики "Зенита" находились на ограждении между секторами.

– Двое болельщиков не просто залезли на решетку, но и провоцировали оппонентов.

– На заседании будут рассмотрены все аспекты этого эпизода. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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LeshaKZTZ

Если наведут порядок на трибунах, чем будет заниматься КДК? И откуда РФС будет брать деньги? Если с клубов уже не обломится.

14:12

Крым наш!

Что был проведен сатанинский ритуал? Или атрибутику РФ сожгли? Предлагаю КДК не маяться дурью. А то делают из мухи слона и радуются, что при деле.

13:58

old grumbler

Вначале распустили людей безнаказанностью а теперь бабло с клубов собирают... Из одного кармана в другой деньги перекладывают и ничего не меняется и меняться не будет...

13:53

foreverCSKAforever

Эти могут и баранку армейцам впаять за хулиганство питерских гулливеров.

13:13

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Материалы других СМИ