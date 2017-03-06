КДК РФС может наказать ЦСКА и "Зенит" за сжигание фанатами атрибутики клубов

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что на заседании будет рассмотрено поведение болельщиков ЦСКА и "Зенита" в матче 18-го тура чемпионата России. Он отметил, что фанаты сжигали атрибутику клубов.
– Матч ЦСКА – "Зенит". Болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику, – сказал Григорьянц. – Армейцы жгли атрибутику сине-бело-голубых, тогда как питерцы сожгли атрибутику красно-синих. Также болельщики "Зенита" находились на ограждении между секторами.
– Двое болельщиков не просто залезли на решетку, но и провоцировали оппонентов.
– На заседании будут рассмотрены все аспекты этого эпизода. (Сергей АСТАХОВ)
КДК РФС рассмотрит инцидент с выбежавшим на поле болельщиком "Спартака"
LeshaKZTZ
Если наведут порядок на трибунах, чем будет заниматься КДК? И откуда РФС будет брать деньги? Если с клубов уже не обломится.
14:12
Крым наш!
Что был проведен сатанинский ритуал? Или атрибутику РФ сожгли? Предлагаю КДК не маяться дурью. А то делают из мухи слона и радуются, что при деле.
13:58
old grumbler
Вначале распустили людей безнаказанностью а теперь бабло с клубов собирают... Из одного кармана в другой деньги перекладывают и ничего не меняется и меняться не будет...
13:53
foreverCSKAforever
Эти могут и баранку армейцам впаять за хулиганство питерских гулливеров.
13:13