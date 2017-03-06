КДК РФС может наказать ЦСКА и "Зенит" за сжигание фанатами атрибутики клубов

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что на заседании будет рассмотрено поведение болельщиков ЦСКА и "Зенита" в матче 18-го тура чемпионата России. Он отметил, что фанаты сжигали атрибутику клубов.

– Матч ЦСКА – "Зенит". Болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику, – сказал Григорьянц. – Армейцы жгли атрибутику сине-бело-голубых, тогда как питерцы сожгли атрибутику красно-синих. Также болельщики "Зенита" находились на ограждении между секторами.

– Двое болельщиков не просто залезли на решетку, но и провоцировали оппонентов.

– На заседании будут рассмотрены все аспекты этого эпизода. (Сергей АСТАХОВ)

КДК РФС рассмотрит инцидент с выбежавшим на поле болельщиком "Спартака"