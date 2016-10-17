КДК рассмотрит удаление Кудряшова в игре со "Спартаком"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит удаление защитника "Ростова" Федора Кудряшова в матче 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1). Сам футболист не вызван на заседание КДК из-за подготовки к матчу Лиги чемпионов против "Атлетико".
– Поскольку Кудряшов получил прямую красную карточку, этот эпизод будет рассмотрен КДК, – цитирует "Р-Спорт" Григорьянца. – Сам футболист не сможет присутствовать на заседании, поскольку в среду его команда играет в Лиге чемпионов. Но мы запросили у него объяснение по эпизоду с удалением. Кроме того, просмотрим видео эпизода.
КДК рассмотрит неподобающее поведение футболистов "Ростова" в матче со "Спартаком" (две красные карточки). Также будет рассмотрено поведение болельщиков обеих команд: спартаковские использовали и бросали пиротехнику, а также скандировали ненормативную лексику, ростовские же скандировали ненормативную лексику.
shpasic
они уже рассмотрели "дело Слуцкого", которое обещали в начале августа рассмотреть?
12:37
hattabych
Levbereg Кудряшев уже начал выполнять этот приём и физически не мог уйти от столкновени, даже если и видел Зобнина=========================Зобнин успел к мячу первым... вот и весь сказ. А Кудряшов стоял лицом к Зобнину еще когда на грудь мяч принимал и не мог его не видеть, но все же решился на опасный прием. Кабы Зобнин из-за спины выскочил, это еще куда ни шло, но ведь почти лоб в лоб были.
12:34
П_о_в_а_р
8 матчей, имхо. Такой футбол нам не нужен.
12:20
besnebes1
Когда же этих клоунов разгонят? (ответ: никогда). Целый орган будет рассматривать как болельщики матом кричали... Тьфу... Че вы к Ростову бедному все доматались
12:16
and0508
kwazar312 Вы в футбол то играли когда нить ?
12:16
Levbereg
hattabych если Кудряшов не видел набегающего Зобнина почему он пытался играть в падении, а не позволил мячу опустится на газон, чтобы спокойно им завладеть? Ведь кроме Зобнина там и близко никого из спартаковцев не было. ______________________________________________________________________________ Кудряшев уже начал выполнять этот приём и физически не мог уйти от столкновени, даже если и видел Зобнина. А вот Зобнин шел лицом и всё видел. Сам шёл на фол. Зачем Кудряшеву было умышленно фолить в киллометре от ворот?
12:14
hattabych
Ржевский200 ==== если Кудряшов не видел набегающего Зобнина почему он пытался играть в падении, а не позволил мячу опустится на газон, чтобы спокойно им завладеть? Ведь кроме Зобнина там и близко никого из спартаковцев не было.
12:05
Ржевский200
kwazar312 посмотри эпизод, а не его фотки. Кудряшов играл на месте, не бежал, Зобнин набегал на мяч, причем уже прыгая Зобнин закрывался локтем, т.е. он сознательно шел на фол при этом понимая, что Кудряшов его не видит.
11:53
Вопреки
К.л.о.у.н.ы... "Ростову" срочно нужно подавать протест на красную Кудряшову, ссылаясь на разъяснения и позицию инспектора по судейству ФИФА Натана... тем более, не Кудряшов шел на мяч и Зобнина, а наоборот. Но эти же ЧЛЕНЫ с удовольствием не услышат аргументы специалистов, а будут действовать по-понятиям и оставят конкурента Спартака, Зенита и ЦСКА без игрока основы на пару матчей, еще и с удовольствием. А вот Слуцкого и Гершковича наказать КИШКА ТОНКА... Так да, господин МУТКО ?
11:40
kwazar312
Умиляет поведение КДК.Когда нужно рассматривать какой-то вопрос(напримет,хамское поведение некоторых армейцев во время матча,например Акинфеева),ОРГАН дисциплины молчит,как будто язык засунул в ж...Когда же проблема не стоит выеденного яйца(как удаление Кудряшова),поднимают целую бучу.Мне очень хотелось бы задать вопрос кому-либо из защитников Кудряшова(Карпину или Романцеву)-захотели бы они получить такой удар в область печени и ребер,удар,после которого можно и инвалидом стать,сильно сомневаюсь,что они бы восприняли такое нарушение на себе хорошо.Кудряшов бьет прямой ногой с шипами молодого парня-а зачем это делать,затем,чтобы вывести Зобнина из игры Удар подленький,хамский,а многие его защищают.Где же законы морали,честности.спортивной совести.
11:35
Levbereg
Нужно вообще карточку отменить. Чтобы Кудряшов уже против Уфы вышел. А БЕзбородова наказать. А Навас вторую карточку получил по делу.
11:18