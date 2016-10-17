КДК рассмотрит удаление Кудряшова в игре со "Спартаком"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит удаление защитника "Ростова" Федора Кудряшова в матче 10-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:1). Сам футболист не вызван на заседание КДК из-за подготовки к матчу Лиги чемпионов против "Атлетико".

– Поскольку Кудряшов получил прямую красную карточку, этот эпизод будет рассмотрен КДК, – цитирует "Р-Спорт" Григорьянца. – Сам футболист не сможет присутствовать на заседании, поскольку в среду его команда играет в Лиге чемпионов. Но мы запросили у него объяснение по эпизоду с удалением. Кроме того, просмотрим видео эпизода.

КДК рассмотрит неподобающее поведение футболистов "Ростова" в матче со "Спартаком" (две красные карточки). Также будет рассмотрено поведение болельщиков обеих команд: спартаковские использовали и бросали пиротехнику, а также скандировали ненормативную лексику, ростовские же скандировали ненормативную лексику.