10:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

КДК рассмотрит приостановку матча "Спартак" - ЦСКА

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ" о нарушениях Дисциплинарного регламента РФС болельщиками "Спартака" и ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России. Напомним, что главный арбитр встречи Алексей Николаев на 68-й минуте прервал встречу из-за задымления, вызванного использованием болельщиками пиротехники. Матч был возобновлен через четыре минуты.

– Болельщики "Спартака" и ЦСКА использовали и бросали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику, – сказал Григорьянц. – Помимо этого, хозяева сжигали атрибутику ЦСКА, а гости – атрибутику "Спартака". Также на заседании рассмотрим приостановку матча, вызванную поведением зрителей. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Platinum1991

Надо установить по всему периметру внутри стадиона видео камеры и фиксировать всех болельщиков, которые устраивают провокации, матюкаются, жгут фаеры, шарфы , ломают и жгут кресла, вывешивают баннеры, бросают, на поле и в болельщиков, посторонние предметы! А кто закрывает лицо, того сразу выводить из стадиона, за нарушение правил посещения. Все случаи надо фиксировать на видео. Каждого можно и НУЖНО ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ! А потом с этих игроков в десятикратном размере ВЗЫСКАТЬ в пользу клуба и возмещения ущерба деньги и возмещение трат на установку видеокамер и работу операторов! Эта служба в убытке не будет! Пусть Леонид Федун НЕ ЛЕНИТЬСЯ и отдаст команду службе охраны такую работу ПРОВЕСТИ и как можно БЫСТРЕЕ! Надо искоренить это безобразие и карать деньгами, а по-другому до этих ИДИОТОВ не дойдёт! С десятерых или двадцати взыщут МИЛЛИОНЫ долларов, так у других, СРАЗУ и РЕЗКО, отпадёт охота устраивать ДЕБОШИ и погромы на стадионе!

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10:51

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10:49

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