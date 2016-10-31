КДК рассмотрит приостановку матча "Спартак" - ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ" о нарушениях Дисциплинарного регламента РФС болельщиками "Спартака" и ЦСКА в матче 12-го тура чемпионата России. Напомним, что главный арбитр встречи Алексей Николаев на 68-й минуте прервал встречу из-за задымления, вызванного использованием болельщиками пиротехники. Матч был возобновлен через четыре минуты.

– Болельщики "Спартака" и ЦСКА использовали и бросали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику, – сказал Григорьянц. – Помимо этого, хозяева сжигали атрибутику ЦСКА, а гости – атрибутику "Спартака". Также на заседании рассмотрим приостановку матча, вызванную поведением зрителей. (Сергей АСТАХОВ)