КДК рассмотрит неявку Карреры на флеш-интервью и пресс-конференцию

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что неявка главного тренера "Спартака" Массимо Карреры на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча 27-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0) будет рассмотрена на заседании комитета, информирует ТАСС.

Штраф за неявку на флеш-интервью, согласно регламентным нормам, – 50 тысяч рублей, столько же составляет штраф за игнорирование пресс-конференции. Однако в случае если Каррера докажет КДК, что отсутствовал на флеш-интервью и пресс-конференции по уважительной причине, то он не будет оштрафован. В таком случае штрафом в размере 50 тысяч рублей будет наказан "Спартак", поскольку не прислал на пресс-конференцию другого члена тренерского штаба.

Напомним, что "Спартак" так и не назвал официальных причин поступка Карреры. Сам тренер объяснил причины своих действий так: "Я был очень голоден и торопился смотреть туринское дерби".



