КДК оштрафовал "Крылья Советов" на 130 тысяч рублей

КДК по итогам матча 16-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Томь" (3:0) оштрафовал самарский клуб на 130 тысяч рублей, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Причина штрафа – необеспечение безопасности, так как по окончании встречи на поле выбежали два болельщика "Крыльев".

По итогам матча "Краснодар" – "Зенит" (2:1) главный тренер гостей Мирча Луческу за выход за пределы технической зоны оштрафован на 10 тысяч. За использование болельщиками пиротехники "Зенит" оштрафован на 20 тысяч рублей.