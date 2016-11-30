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КДК оштрафовал "Крылья Советов" на 130 тысяч рублей

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КДК по итогам матча 16-го тура чемпионата России "Крылья Советов""Томь" (3:0) оштрафовал самарский клуб на 130 тысяч рублей, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Причина штрафа – необеспечение безопасности, так как по окончании встречи на поле выбежали два болельщика "Крыльев".

По итогам матча "Краснодар""Зенит" (2:1) главный тренер гостей Мирча Луческу за выход за пределы технической зоны оштрафован на 10 тысяч. За использование болельщиками пиротехники "Зенит" оштрафован на 20 тысяч рублей.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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