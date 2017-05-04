КДК оштрафовал ЦСКА на 610 тысяч рублей, а "Спартак" – на 625

Глава КДК РФС Артур Григорьянц озвучил решение комитета по дисциплинарным нарушениям в матче 26-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" (1:2). В ходе встречи болельщики обеих команд жгли пиротехнику, скандировали ненормативную лексику, сжигали атрибутику клубов, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– За использование пиротехники и пронос веществ, которые привели к задымлению, и их использование ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – За сжигание атрибутики (у ЦСКА пятое нарушение) – штраф 150 тысяч рублей. За баннер – 50 тысяч рублей. Скандирование ненормативной лексики (9-е нарушение в сезоне) – 90 тысяч.

По материалам СМИ возбудили дело по броску в главного тренера "Спартака" стакана с водой – штраф 20 тысяч рублей за бросание посторонних предметов.

"Спартак". За использование пиротехники, бросание пиротехники и неправомерные действия зрителей, выразившиеся в проносе средств, вызвавших задымление на трибуне, "Спартак" оштрафован на 250 тысяч рублей. За сжигание атрибутики (второй случай) – 100 тысяч рублей. Неправомерные действия зрителей, создающих угрозу здоровью (болельщики сидели на решетке), – 150 тысяч рублей. За несогласованный баннер – 25 тысяч рублей. Скандирование болельщиками ненормативной лексики – 100 тысяч рублей.