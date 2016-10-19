КДК не стал выносить Кудряшову дополнительную дисквалификацию

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение не выносить дополнительное наказание защитнику "Ростова" Федору Кудряшову, получившему красную карточку в матче 10-го тура чемпионата России со "Спартаком". Таким образом, футболист пропустит одну игру – с "Уфой" 22 октября, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

Напомним, что на 45-й минуте Кудряшов сфолил на полузащитнике москвичей Романе Зобнине, после чего арбитр встречи Владислав Безбородов удалил футболиста. "Ростов", играя вдесятером, пропустил во втором тайме гол и проиграл со счетом 0:1. Главный тренер команды Иван Данильянц назвал работу питерского судьи "представлением" и "цирком". Не согласны с решением рефери были и футболисты "Ростова".

– Мы рассмотрели письмо "Ростова" с просьбой отменить красную карточку Кудряшову, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. – Экспертно-техническая комиссия рассмотрела и постановила, что красная карточка вынесена верно. Футболист пропустит одну игру.

"Ростов" оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (две красные карточки). За скандирования ненормативной лексики – на 40 тысяч рублей.

"Спартак" за скандирования оштрафован на 30 тысяч, за пиротехнику – на 150 тысяч рублей.