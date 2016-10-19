КДК не стал выносить Кудряшову дополнительную дисквалификацию

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение не выносить дополнительное наказание защитнику "Ростова" Федору Кудряшову, получившему красную карточку в матче 10-го тура чемпионата России со "Спартаком". Таким образом, футболист пропустит одну игру – с "Уфой" 22 октября, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.
Напомним, что на 45-й минуте Кудряшов сфолил на полузащитнике москвичей Романе Зобнине, после чего арбитр встречи Владислав Безбородов удалил футболиста. "Ростов", играя вдесятером, пропустил во втором тайме гол и проиграл со счетом 0:1. Главный тренер команды Иван Данильянц назвал работу питерского судьи "представлением" и "цирком". Не согласны с решением рефери были и футболисты "Ростова".
– Мы рассмотрели письмо "Ростова" с просьбой отменить красную карточку Кудряшову, – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. – Экспертно-техническая комиссия рассмотрела и постановила, что красная карточка вынесена верно. Футболист пропустит одну игру.
"Ростов" оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (две красные карточки). За скандирования ненормативной лексики – на 40 тысяч рублей.
"Спартак" за скандирования оштрафован на 30 тысяч, за пиротехнику – на 150 тысяч рублей.
морпех
первое решение КДК для меня абсолютно неправильное!В плане,на каком основании она вообще была вынесена - то?Если ,учитывая,что игрок не видел,но неумышленно нанёс травму - ещё можно было бы понять,но...травмы - то и не было...игрок продолжил встречу как ни в чём не бывало...нога Кудряшова не находилась выше груди(и тем более головы),игрок Спартака как раз видел,что нога идёт в него...
19:09
saravakos
Болелы Ростова "наскандировали" на 10 000 рублей больше,чем болелы Спартака! ЭТО КАК?)))
19:01
футбол2018
Продажная страна,продажная КДК!!
18:57
Вопреки
Думаю, "Ростову" нужно обращаться в Лозанну... терпеть этих решал больше нельзя. Циркачи... по команде Мутко карточку оставили, но доп. санкций не дали, чтобы скандал не усугублять..? Не мог же он своего земляка, на которого направил документы для получения категории ФИФА, подставить... да и себя таким образом.
18:29
merniloskut
Мало!
18:22
зенит-супер-чемпион
кдк вынес кудряшову жареного поросенка. он по-моему играл когда-то за спиртак. а что , если это и было задумано, и кудряш за розовое бабло подставился?
18:20
sgg42
Мафия бессмертна!
18:16