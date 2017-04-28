11:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Кассы стадиона ЦСКА будут закрыты в день матча со "Спартаком"

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Билетная программа на матч 26-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" полностью реализована, сообщает официальный сайт красно-белых. В день игры кассы арены армейцев будут закрыты. Поединок пройдет при повышенных мерах безопасности. Клуб рекомендует приезжать на игру заблаговременно и не брать с собой рюкзаки, сумки, портфели. 

"Спартак" также напомнил, что с 27 апреля вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за нарушения порядка во время матчей, и попросил воздержаться от использования пиротехники.

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 30 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/102622/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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