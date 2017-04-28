Кассы стадиона ЦСКА будут закрыты в день матча со "Спартаком"

Билетная программа на матч 26-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" полностью реализована, сообщает официальный сайт красно-белых. В день игры кассы арены армейцев будут закрыты. Поединок пройдет при повышенных мерах безопасности. Клуб рекомендует приезжать на игру заблаговременно и не брать с собой рюкзаки, сумки, портфели.

"Спартак" также напомнил, что с 27 апреля вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за нарушения порядка во время матчей, и попросил воздержаться от использования пиротехники.

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится 30 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.