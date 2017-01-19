20:13 19 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Карякин в Роттердаме: "Нет команды лучше "Спартака"

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Шахматист Сергей Карякин посетил стадион "Фейеноорда" в Роттердаме. Россиянин сейчас находится в Голландии, где проходит супертурнир с участием 14 игроков. Карякин вышел на поле стадиона и написал сообщение о своем любимом клубе - московском "Спартаке".

"В мире нет еще пока команды лучше "Спартака", - написал Карякин в Twitter.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Hummel

Нормальный ход.

23:40 19 января

sv55

Карякин - настоящий ценитель футбола и его красоты))))) Спартак, вперед!!!!!!

22:41 19 января

shpasic

чем-то он там надышался в Голландии-то)

22:00 19 января

rotor23

Прослеживается явная связь Роттердам-Спортаг! )))

21:40 19 января

баламошка

Чемпион мира по блицу знает, что говорит! Красавчик!

20:49 19 января

механик39

Если играет в шахматы ,то что ,значит соображает в футболе ? Назначить Карпова тренером сборной .

20:34 19 января

Тимурленг

Это человек проиграл в финале...поддерживает Спартак...это пахнет вторым местом...все сложилось...

20:26 19 января

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