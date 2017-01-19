Карякин в Роттердаме: "Нет команды лучше "Спартака"

Шахматист Сергей Карякин посетил стадион "Фейеноорда" в Роттердаме. Россиянин сейчас находится в Голландии, где проходит супертурнир с участием 14 игроков. Карякин вышел на поле стадиона и написал сообщение о своем любимом клубе - московском "Спартаке".

"В мире нет еще пока команды лучше "Спартака", - написал Карякин в Twitter.