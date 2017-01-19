Карякин в Роттердаме: "Нет команды лучше "Спартака"

Шахматист Сергей Карякин посетил стадион "Фейеноорда" в Роттердаме. Россиянин сейчас находится в Голландии, где проходит супертурнир с участием 14 игроков. Карякин вышел на поле стадиона и написал сообщение о своем любимом клубе - московском "Спартаке".
"В мире нет еще пока команды лучше "Спартака", - написал Карякин в Twitter.
В мире нет ещё пока команды лучше Спартака👍👍👍!#роттердам #спартакчемпион # #спартаквезде pic.twitter.com/X7E3zdcMfy– Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) 19 января 2017 г.
Hummel
Нормальный ход.
23:40 19 января
sv55
Карякин - настоящий ценитель футбола и его красоты))))) Спартак, вперед!!!!!!
22:41 19 января
shpasic
чем-то он там надышался в Голландии-то)
22:00 19 января
rotor23
Прослеживается явная связь Роттердам-Спортаг! )))
21:40 19 января
баламошка
Чемпион мира по блицу знает, что говорит! Красавчик!
20:49 19 января
механик39
Если играет в шахматы ,то что ,значит соображает в футболе ? Назначить Карпова тренером сборной .
20:34 19 января
Тимурленг
Это человек проиграл в финале...поддерживает Спартак...это пахнет вторым местом...все сложилось...
20:26 19 января