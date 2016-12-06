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Карякин и Мустафина побывали в музее "Спартака"

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Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина побывали в музее "Спартака", информирует клубная пресс-служба. Карякин, один из сильнейших российских гроссмейстеров, который в недавнем матче за шахматную корону уступил норвежцу Магнусу Карлсену, внимательно изучил многочисленные красно-белые реликвии и сфотографировался на фоне шахмат, в которые играл легендарный капитан "Спартака" Игорь Нетто. В свою очередь Мустафина, которой особенно понравились различные мультимедийные инсталляции, отметила, что ее любимым футболистом в команде является Квинси Промес.

Напомним, что Карякин и Мустафина побывали на игре 17-го тура чемпионата России протии "Рубина" (2:1), а гроссмейстер сделал первый символический удар по мячу, отпасовав его Денису Глушакову, который в итоге стал автором победного гола.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/97744/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Hummel

Умнички наши.

21:17

баламошка

Красавы!!!)))

21:07

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