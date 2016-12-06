Карякин и Мустафина побывали в музее "Спартака"

Вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина побывали в музее "Спартака", информирует клубная пресс-служба. Карякин, один из сильнейших российских гроссмейстеров, который в недавнем матче за шахматную корону уступил норвежцу Магнусу Карлсену, внимательно изучил многочисленные красно-белые реликвии и сфотографировался на фоне шахмат, в которые играл легендарный капитан "Спартака" Игорь Нетто. В свою очередь Мустафина, которой особенно понравились различные мультимедийные инсталляции, отметила, что ее любимым футболистом в команде является Квинси Промес.

Напомним, что Карякин и Мустафина побывали на игре 17-го тура чемпионата России протии "Рубина" (2:1), а гроссмейстер сделал первый символический удар по мячу, отпасовав его Денису Глушакову, который в итоге стал автором победного гола.