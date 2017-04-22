Каррера взял ответственность за поражение от "Ростова" на себя

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3) заявил, что не смог передать игрокам нужный настрой. Красно-белые по-прежнему лидируют в премьер-лиге, однако преимущество над идущими вторым и третьим ЦСКА и "Зенитом" сократилось до 7 и 8 очков соответственно.
– Сегодня ничего абсолютно у нас не получилось, – сказал Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ". – В таких случаях вина тренера, потому что не смог передать нужный настрой игрокам.
Я думаю, что наша самая большая ошибка в том, что мы заранее начали думать, что что-то совершили. Как я уже говорил перед матчем, осталось еще семь игр, теперь шесть, они все очень сложные. Матчи никогда не выигрываются до того, как они были сыграны.
Сергей01011969
Карреру с Днём Рождения, успехов ему. Не смотря на то, что с детства болею за Спартак (мне сейчас 48 лет), хочу поздравить Ростов с победой! Да, не наш день был сегодня, Ростов прекрасно съиграл, не дал нам ни чего создать. Что касается чемпионства - посмотрим, ещё не всё ясно. Но с такой игрой, как сегодня...ожидает нас очень тяжёлая и нервная концовка чемпионата. Всё высказанное это лишь моё мнение и может не совпадать с мнением других участников. Всем мира и добра.
19:41
футбол>2018
Хоттабыч кончился!!!
19:06
nekonohiki
Не хватило тренерского опыта и тактической хитрости, но это наработается.
19:05