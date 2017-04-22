18:52 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Каррера взял ответственность за поражение от "Ростова" на себя

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3) заявил, что не смог передать игрокам нужный настрой. Красно-белые по-прежнему лидируют в премьер-лиге, однако преимущество над идущими вторым и третьим ЦСКА и "Зенитом" сократилось до 7 и 8 очков соответственно.

– Сегодня ничего абсолютно у нас не получилось, – сказал Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ". – В таких случаях вина тренера, потому что не смог передать нужный настрой игрокам.

Я думаю, что наша самая большая ошибка в том, что мы заранее начали думать, что что-то совершили. Как я уже говорил перед матчем, осталось еще семь игр, теперь шесть, они все очень сложные. Матчи никогда не выигрываются до того, как они были сыграны.

Трансляция матча "Ростов" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Сергей01011969

Карреру с Днём Рождения, успехов ему. Не смотря на то, что с детства болею за Спартак (мне сейчас 48 лет), хочу поздравить Ростов с победой! Да, не наш день был сегодня, Ростов прекрасно съиграл, не дал нам ни чего создать. Что касается чемпионства - посмотрим, ещё не всё ясно. Но с такой игрой, как сегодня...ожидает нас очень тяжёлая и нервная концовка чемпионата. Всё высказанное это лишь моё мнение и может не совпадать с мнением других участников. Всем мира и добра.

19:41

футбол>2018

Хоттабыч кончился!!!

19:06

nekonohiki

Не хватило тренерского опыта и тактической хитрости, но это наработается.

19:05