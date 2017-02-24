23:56 24 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Каррера сыграл с футболистами "Спартака" в теннисбол

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Игроки "Спартака" провели очередную тренировку на сборах в Марбелье. Как сообщает официальный сайт клуба, треть занятия была посвящена  разминке и нескольким упражнениям на технику. После этого футболисты поделились на четыре команды и провели небольшой турнир по теннисболу. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера сперва выступил в роли арбитра, но затем присоединился к своим подопечным в качестве игрока.

Победу в турнире по теннисболу одержала команда в составе тренера "Спартака" Романа Пилипчука, а также Георигия Джикии, Романа Зобнина, Евгения Макеева и Квинси Промеса.

Первый контрольный матч на зимнем сборе "Спартак" проведет в воскресенье. Его соперником станет норвежский "Сарпсборг".

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/99977/

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