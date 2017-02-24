Каррера сыграл с футболистами "Спартака" в теннисбол

Игроки "Спартака" провели очередную тренировку на сборах в Марбелье. Как сообщает официальный сайт клуба, треть занятия была посвящена разминке и нескольким упражнениям на технику. После этого футболисты поделились на четыре команды и провели небольшой турнир по теннисболу. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера сперва выступил в роли арбитра, но затем присоединился к своим подопечным в качестве игрока.

Победу в турнире по теннисболу одержала команда в составе тренера "Спартака" Романа Пилипчука, а также Георигия Джикии, Романа Зобнина, Евгения Макеева и Квинси Промеса.

Первый контрольный матч на зимнем сборе "Спартак" проведет в воскресенье. Его соперником станет норвежский "Сарпсборг".