Каррера приехал на совет директоров "Спартака"

Сегодня в офисе на Краснопресненской набережной проходит плановое заседание совета директоров "Спартака", посвященное итогам первой части чемпионата России и предстоящему периоду дозаявок. Накануне красно-белые в последнем матче перед зимней паузой в рамках 17-го тура победили "Рубин" в Москве и ушли на перерыв с 5-очковым отрывом от ближайшего преследователя, "Зенита".

Главный тренер команды Массимо Каррера заехал в здание ИФД "Капиталъ" до 13.00. Итальянец прибыл на заседание в компании с агентом Марко Трабукки. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Что решают на совете директоров "Спартака". Live!