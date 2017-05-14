Каррера пообещал выучить русский язык

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире передачи "После футбола" подчеркнул, что ему не мешает незнание русского языка. Также он отметил важность правильной атмосферы в команде.

– Нужно создать коллектив, где никто никому не будет завидовать, – сказал Каррера. – Чтобы все игроки были настоящими друзьями. Это – основополагающая составляющая в построении команды, которая борется за чемпионство.

Мешает ли мне то, что я иностранец и не знаю языка? Нет, не мешает, хотя, знай я русский, что-то могло бы быть проще. У нас есть хороший переводчик, когда надо передать эмоции, он старается копировать мой тон. Но постараюсь со временем выучить русский, хотя это непросто.