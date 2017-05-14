Каррера пообещал выучить русский язык

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире передачи "После футбола" подчеркнул, что ему не мешает незнание русского языка. Также он отметил важность правильной атмосферы в команде.
– Нужно создать коллектив, где никто никому не будет завидовать, – сказал Каррера. – Чтобы все игроки были настоящими друзьями. Это – основополагающая составляющая в построении команды, которая борется за чемпионство.
Мешает ли мне то, что я иностранец и не знаю языка? Нет, не мешает, хотя, знай я русский, что-то могло бы быть проще. У нас есть хороший переводчик, когда надо передать эмоции, он старается копировать мой тон. Но постараюсь со временем выучить русский, хотя это непросто.
вперёд Спартак!
Имеет право на абстрактное обещание. Он же не называет сроков изучения. Может быть он планирует выучить русский язык к 2030 году, чтобы получить "счастливую" возможность пообщаться с "самим" Олегом Ивановичем.))))))
21:57
karlikf1
Он в каждом интервью обещает выучить язык.
21:44