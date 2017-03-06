Каррера поддержал Глушакова и объяснил, почему не пожал ему руку

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поддержал капитана команды Дениса Глушакова, а также объяснил, почему не пожал ему руку после замены в матче с "Краснодаром" (2:2). Полузащитник во встрече 18-го тура чемпионата России получил частичное повреждение приводящей мышцы правого бедра и теперь пропустит встречу с "Анжи".

– Конечно, жаль, что в ходе стартовой встречи второй части чемпионата Денис Глушаков получил повреждение и в ближайшее время будет проходить курс лечения, – цитирует Карреру официальный сайт "Спартака". – Это важный для нас игрок – и к тому же капитан команды. Видел, как он расстроился после игры, и в раздевалке постарался его поддержать.

А теперь представьте себе, насколько футболист был огорчен, когда ему пришлось уйти с поля в решающие минуты матча при ничейном счете! Я же в этот момент был, естественно, целиком и полностью поглощен игрой. Потому мы и не обменялись рукопожатием. И обсуждать в данном случае больше нечего. Остается только пожелать Денису скорейшего выздоровления и возвращения в строй!