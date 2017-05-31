Каррера подарил музею "Спартака" чемпионский галстук и бутылку вина

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подарил несколько своих вещей музею красно-белых, сообщает официальный сайт клуба. Итальянский специалист подарил музею свой галстук, который он носил в этом сезоне, и фирменную бутылку вина.

Отмечается, что бутылка вина была прислана из Бергамо. На этикете со своим изображением Каррера оставил автограф.

Напомним, что в минувшем сезоне "Спартак" впервые с 2001 года выиграл чемпионат России, а Каррера стал первым иностранным тренером красно-белых, которому удалось выиграть золото РФПЛ.