12:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Каррера подарил музею "Спартака" чемпионский галстук и бутылку вина

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подарил несколько своих вещей музею красно-белых, сообщает официальный сайт клуба. Итальянский специалист подарил музею свой галстук, который он носил в этом сезоне, и фирменную бутылку вина.

Отмечается, что бутылка вина была прислана из Бергамо. На этикете со своим изображением Каррера оставил автограф.

Напомним, что в минувшем сезоне "Спартак" впервые с 2001 года выиграл чемпионат России, а Каррера стал первым иностранным тренером красно-белых, которому удалось выиграть золото РФПЛ.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/104002/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (3)
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ОДЕССА-76

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RSI

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