Каррера объяснил, почему не пришел на пресс-конференцию после матча с "Томью"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" объяснил, почему не стал общаться с журналистами после победы в субботнем матче 27-го тура премьер-лиги над "Томью" (1:0). По словам итальянского специалиста, он был очень голоден и торопился посмотреть туринское дерби "Ювентус" – "Торино" (1:1). До "Спартака" Каррера работал в "Старой синьоре".

– Сразу после матча с "Томью" вы ушли в подтрибунное помещение и не появились на пресс-конференции. Что случилось?

– Я был очень голоден и торопился смотреть туринское дерби. (Сергей ЕГОРОВ)

Сегодня "Спартак" досрочно стал чемпионом России-2016/17 после победы "Терека" в гостевом матче 27-го тура премьер-лиги над "Зенитом" (1:0).

"СПАРТАК" – ЧЕМПИОН. LIVE! // Каррера: демарш по-романцевски //

Каррера - в гневе. Почему тренер "Спартака" не пришел на пресс-конференцию