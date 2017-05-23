Каррера не знал о своей номинации на лучшего тренера и не был приглашен на вечер РФПЛ

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не знал, что номинирован на звание лучшего тренера сезона, и не был приглашен на торжественное вручение премии, утверждает "Р-Спорт" со ссылкой на источники из окружения итальянского специалиста.

В понедельник Каррера, под руководством которого "Спартак" впервые с 2001 года выиграл чемпионат страны, был признан РФС лучшим тренером сезона. Вручение номинаций проходило в тот же день на вечере РФПЛ, где награду за Карреру получал генеральный директор красно-белых Сергей Родионов.

Сообщается, что Каррера сразу после встречи с руководством и спонсором "Спартака" отправился в гостиницу, хотя ряд игроков красно-белых отправились на вечер РФПЛ. Таким образом, Каррера узнал о своем призе лишь из социальных сетей, в клубе ему не рассказали о приглашении из РФПЛ, которое поступило в "Спартак".

По данным агентства, Каррера останется в Москве до среды, поскольку обсуждает моменты по улучшению контракта со "Спартаком". В клубе отказались от комментариев по этой ситуации.