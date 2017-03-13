Каррера не дал игрокам выходных после победы над "Анжи"

"Спартак" начал подготовку к матчу 20-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (суббота, 18 марта), информирует официальный сайт красно-белых. Сообщается, что после победной игры с "Анжи" (1:0) главный тренер спартаковцев Массимо Каррера не предоставил команде выходных.

Для тех футболистов, которые вчера сыграли большую часть встречи, занятие носило восстановительный характер. Остальные игроки провели полноценный практический урок.

Полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луиз Адриану​ продолжают курс лечения.