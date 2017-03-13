14:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Каррера не дал игрокам выходных после победы над "Анжи"

0
0
0
0

"Спартак" начал подготовку к матчу 20-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (суббота, 18 марта), информирует официальный сайт красно-белых. Сообщается, что после победной игры с "Анжи" (1:0) главный тренер спартаковцев Массимо Каррера не предоставил команде выходных.

Для тех футболистов, которые вчера сыграли большую часть встречи, занятие носило восстановительный характер. Остальные игроки провели полноценный практический урок.

Полузащитник Денис Глушаков и нападающий Луиз Адриану продолжают курс лечения.

Опрос

"Спартак" станет чемпионом России в сезоне-2016/17?
голосовать

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/100830/

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ