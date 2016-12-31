Каррера и игроки "Спартака" поздравили болельщиков с Новым годом

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поздравил команду и болельщиков с наступающим Новым годом. Также в видеообращении на официальном сайте красно-белых игроки команды поздравили фанатов с праздником.

– Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством, – заявил Каррера. – Удачи всем в будущем!