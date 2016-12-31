Каррера и игроки "Спартака" поздравили болельщиков с Новым годом

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поздравил команду и болельщиков с наступающим Новым годом. Также в видеообращении на официальном сайте красно-белых игроки команды поздравили фанатов с праздником.
– Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством, – заявил Каррера. – Удачи всем в будущем!
Келофин
продолжает радовать гаттузо своей болью)) в новом году много разочарований ждет конебомжистых))
19:07
Гаттузо зол!
Я тоже поздравляю мясных с НГ. Ведь радость так кратковременна. Утром наступит похмелье и ......свинья превратится в тыкву! а-ха-ха. эээээ т.е. хрю-хрю.
18:36