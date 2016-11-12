Каррера хочет в будущем вернуться в "Ювентус"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера дал понять, что хочет в будущем вернуться в "Ювентус". Специалист ассистировал Антонио Конте в туринском клубе с 2009 по 2014 год, после чего два года помогал ему в сборной Италии. В тренерский штаб "Спартака" он вошел этим летом и возглавил команду в августе после отставки Дмитрия Аленичева.
- Я временно принял команду, не думая о будущем, - цитирует tuttojuve.com Карреру. - Но затем меня попросили остаться, и я согласился. В России очень холодно, тяжело играть. Футболисты прогрессируют, они поняли важность работы. Я учу русский язык, но надеюсь, что в будущем вернусь в "Ювентус": черно-белые цвета - моя вторая кожа.
Костариканец
Айртон Заголовок непрофессиональный. Каррера сказал, что планирует ещё поработать в Ювентусе в будующем, возможно после окончания контракта со Спартаком. А исходя из данного некорректного заголовка следует, что он был не против сейчас расторгнуть контракт и вернуться в Юве, что не соответсвует действительности. Ибо сам Каррера говорил, что на ближайшие 2 года связан со Спартаком и его всё полностью устраивает.) 13:01 ================= Заочковал, бро, что Алень завтра вернется? Или Карпуша. ))
13:36
Союз Аполлонович
В твиттере одного журналиста по имени Макс А. есть сообщение, что Спартак ведет переговоры с Каррерой о продлении контракта. Очень надеюсь, что это правда и что Массимо вернется в Юве лет через 10 в ранге 10-тикратного чемпиона России))
13:33
ЗА СПАРТАК С 1992
Надёргали фраз из большого интервью - вот вам и сенсация.
13:07
Айртон
Заголовок непрофессиональный. Каррера сказал, что планирует ещё поработать в Ювентусе в будующем, возможно после окончания контракта со Спартаком. А исходя из данного некорректного заголовка следует, что он был не против сейчас расторгнуть контракт и вернуться в Юве, что не соответсвует действительности. Ибо сам Каррера говорил, что на ближайшие 2 года связан со Спартаком и его всё полностью устраивает.)
13:01
Taels
Надбавку хочет,за экстремальные.
12:50
Logva
соломку стелит!!!только в Юве ты никому не нужен!!!
12:49
Форте пьяный
Мясные, возвращайте Аленя !
12:44
bor_bor
Грустно. Морозно, холодно - какой футбол?!
12:36
Гаттузо зол!
Правильно Массимо. Уже зимой уезжай. Так надо! Торино ждет. А то ты тут все карты путаешь. Каррера- уходи......
12:24
Dzik
Черно-белые цвета, хм... В Торпедо его! В Армавирское! По следам Валеры!
11:54
van der sar
Массимо, сделай "Спартак" чемпионом и на белом коне возвращайся в Турин.
11:31
outz
Только защипал морозец, и Каррера захандрил.
11:26