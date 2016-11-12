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Каррера хочет в будущем вернуться в "Ювентус"

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Массимо КАРРЕРА.Массимо Каррера: Сибирь, водка и дорожные карты

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера дал понять, что хочет в будущем вернуться в "Ювентус". Специалист ассистировал Антонио Конте в туринском клубе с 2009 по 2014 год, после чего два года помогал ему в сборной Италии. В тренерский штаб "Спартака" он вошел этим летом и возглавил команду в августе после отставки Дмитрия Аленичева.

- Я временно принял команду, не думая о будущем, - цитирует tuttojuve.com Карреру. - Но затем меня попросили остаться, и я согласился. В России очень холодно, тяжело играть. Футболисты прогрессируют, они поняли важность работы. Я учу русский язык, но надеюсь, что в будущем вернусь в "Ювентус": черно-белые цвета - моя вторая кожа.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Костариканец

Айртон Заголовок непрофессиональный. Каррера сказал, что планирует ещё поработать в Ювентусе в будующем, возможно после окончания контракта со Спартаком. А исходя из данного некорректного заголовка следует, что он был не против сейчас расторгнуть контракт и вернуться в Юве, что не соответсвует действительности. Ибо сам Каррера говорил, что на ближайшие 2 года связан со Спартаком и его всё полностью устраивает.) 13:01 ================= Заочковал, бро, что Алень завтра вернется? Или Карпуша. ))

13:36

Союз Аполлонович

В твиттере одного журналиста по имени Макс А. есть сообщение, что Спартак ведет переговоры с Каррерой о продлении контракта. Очень надеюсь, что это правда и что Массимо вернется в Юве лет через 10 в ранге 10-тикратного чемпиона России))

13:33

ЗА СПАРТАК С 1992

Надёргали фраз из большого интервью - вот вам и сенсация.

13:07

Айртон

Заголовок непрофессиональный. Каррера сказал, что планирует ещё поработать в Ювентусе в будующем, возможно после окончания контракта со Спартаком. А исходя из данного некорректного заголовка следует, что он был не против сейчас расторгнуть контракт и вернуться в Юве, что не соответсвует действительности. Ибо сам Каррера говорил, что на ближайшие 2 года связан со Спартаком и его всё полностью устраивает.)

13:01

Taels

Надбавку хочет,за экстремальные.

12:50

Logva

соломку стелит!!!только в Юве ты никому не нужен!!!

12:49

Форте пьяный

Мясные, возвращайте Аленя !

12:44

bor_bor

Грустно. Морозно, холодно - какой футбол?!

12:36

Гаттузо зол!

Правильно Массимо. Уже зимой уезжай. Так надо! Торино ждет. А то ты тут все карты путаешь. Каррера- уходи......

12:24

Dzik

Черно-белые цвета, хм... В Торпедо его! В Армавирское! По следам Валеры!

11:54

van der sar

Массимо, сделай "Спартак" чемпионом и на белом коне возвращайся в Турин.

11:31

outz

Только защипал морозец, и Каррера захандрил.

11:26

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Материалы других СМИ