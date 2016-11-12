Каррера хочет в будущем вернуться в "Ювентус"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера дал понять, что хочет в будущем вернуться в "Ювентус". Специалист ассистировал Антонио Конте в туринском клубе с 2009 по 2014 год, после чего два года помогал ему в сборной Италии. В тренерский штаб "Спартака" он вошел этим летом и возглавил команду в августе после отставки Дмитрия Аленичева.

- Я временно принял команду, не думая о будущем, - цитирует tuttojuve.com Карреру. - Но затем меня попросили остаться, и я согласился. В России очень холодно, тяжело играть. Футболисты прогрессируют, они поняли важность работы. Я учу русский язык, но надеюсь, что в будущем вернусь в "Ювентус": черно-белые цвета - моя вторая кожа.