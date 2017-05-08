Каррера хочет преодолеть рубеж в 70 очков со "Спартаком"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эксклюзивном интервью "СЭ" подчеркнул, что красно-белым надо начинать готовиться к Лиге чемпионов уже сейчас. 53-летний итальянец привел красно-белых к первому с 2001 года чемпионству.

– Чемпионство и торжества – это хорошо. Но ведь вам еще играть три матча в этом сезоне: сумеете мотивировать команду так, чтобы она вышла на поле не отбывать номер, а добывать очки?

– Будем работать над этим! Я бы очень хотел преодолеть рубеж в 70 очков, а для этого ведь надо побеждать! При этом никто нам их дарить не собирается, опять будет серьезная борьба, так что о расслабленности речь не идет. Нельзя было не дать ребятам отдохнуть и переключиться хотя бы на день-два, но со среды мы должны опять включиться в работу. Мы еще не настолько сильны, чтобы выигрывать матчи на классе, так что любой поединок требует от нас максимальной концентрации сил и эмоций.

– Вот теперь вновь узнаю ваше фирменное занудство. Чувствую, что игрокам придется несладко в среду в Тарасовке!

– Это не занудство, а сегодняшние реалии. Нам еще работать и работать, чтобы выйти на более высокий уровень. Тем более, в следующем сезоне нам играть в Лиге чемпионов, а это очень серьезное испытание. И готовиться к нему надо начинать уже сейчас. (Георгий КУДИНОВ)

За три тура до конца чемпионата у "Спартака" 63 очка, рекорд по количеству набранных очков в XXI веке принадлежит "Зениту" – 68 баллов в чемпионате 2010 года.

Массимо Каррера: "Погуляли на славу! А вы как хотели?!" //

Что дальше, "Спартак"?

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