Каррера дисквалифицирован на один матч условно. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
12:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Каррера дисквалифицирован на один матч условно

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Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера дисквалифицирован условно на один матч за то, что уже в пятый раз за сезон покинул пределы технической зоны в игре 29-го тура чемпионата России с "Тереком" (3:0). Также тренер оштрафован на 30 тысяч рублей. 

- Вопрос о том, что Карреру на 16-й минуте вынесли на поле (во время празднования второго гола красно-белых. - Прим. "СЭ"), мы не рассматривали, но на 62-й и 88-й минутах тренер покидал пределы технической зоны – это пятое нарушение, - приводит ТАСС слова Григорьянца. - Штраф Каррере 30 тысяч рублей и дисквалификация на один матч условно с испытательным сроком до конца сезона.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4265488

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур. Награждение "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Odissevs

СПАРТААААААК!!

12:57

Dorognik.

"до конца сезона" - жестко))

12:57

LEROYTOTO001

СПАРТАК- ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!

12:51