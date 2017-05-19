Каррера дисквалифицирован на один матч условно

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера дисквалифицирован условно на один матч за то, что уже в пятый раз за сезон покинул пределы технической зоны в игре 29-го тура чемпионата России с "Тереком" (3:0). Также тренер оштрафован на 30 тысяч рублей.

- Вопрос о том, что Карреру на 16-й минуте вынесли на поле (во время празднования второго гола красно-белых. - Прим. "СЭ"), мы не рассматривали, но на 62-й и 88-й минутах тренер покидал пределы технической зоны – это пятое нарушение, - приводит ТАСС слова Григорьянца. - Штраф Каррере 30 тысяч рублей и дисквалификация на один матч условно с испытательным сроком до конца сезона.