Каррера был в пригласительном списке "Спартака" на вечер РФПЛ под номером один. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
03:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Каррера был в пригласительном списке "Спартака" на вечер РФПЛ под номером один

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера был в пригласительном списке команды на торжественный вечер, где должен был получить награду лучшему тренеру сезона, сообщает "Р-Спорт". Приглашение было отправлено в клуб премьер-лигой.

Напомним, Каррера не присутствовал на торжественном мероприятии. В интервью "СЭ" итальянец заявил, что генеральный директор клуба Сергей Родионов не сообщил ему о приглашении. Награду за тренера получил гендиректор. 

Каррера возглавил "Спартак" по ходу прошлого сезона. Под его руководством команда завоевала чемпионский титул, который стал первым для нее за 16 лет. Красно-белые пробились в групповой турнир Лиги чемпионов. 

Массимо Каррера: "Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bor_bor

Какой позор Родионову!!! Как же с ним работать-то теперь?!

03:31