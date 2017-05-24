Каррера был в пригласительном списке "Спартака" на вечер РФПЛ под номером один

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера был в пригласительном списке команды на торжественный вечер, где должен был получить награду лучшему тренеру сезона, сообщает "Р-Спорт". Приглашение было отправлено в клуб премьер-лигой.

Напомним, Каррера не присутствовал на торжественном мероприятии. В интервью "СЭ" итальянец заявил, что генеральный директор клуба Сергей Родионов не сообщил ему о приглашении. Награду за тренера получил гендиректор.

Каррера возглавил "Спартак" по ходу прошлого сезона. Под его руководством команда завоевала чемпионский титул, который стал первым для нее за 16 лет. Красно-белые пробились в групповой турнир Лиги чемпионов.

Массимо Каррера: "Очень странно, что меня не позвали на вечер РФПЛ"