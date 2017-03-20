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Карпин - о словах Луческу: "Кто кого сильнее, надо доказывать не на словах, а на деле"

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Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в эфире программы "Тотальный разбор" прокомментировал слова наставника "Зенита" Мирчи Луческу после победы над "Арсеналом" (2:0). По мнению румынского специалиста, его команда сильнее главных конкурентов "Спартака" и ЦСКА.

– Для начала надо посмотреть в таблицу, – сказал Карпин. – "Зенит" отстает от "Спартака" на шесть очков. Кто кого сильнее, надо доказывать не на словах, а на деле. Обыграли "Арсенал" – ну да, хорошо. Но до этого, видимо, у команды не очень получалось.

Мирча Луческу: "Зенит" сильнее и "Спартака", и ЦСКА"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sv55

молоток, Валера, вставил шпиндель в зад Луцеске)))))

22:54

serzheo

Не получалось ни у команды, а у тренера. Имея приличный состав, он умудрился всех так перетасовать , что волосы на голове дыбом встают. То что Луческу доживает первый и последний сезон по моему ясно всем.

22:36

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