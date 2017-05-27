Карпин назвал Промеса лучшим игроком сезона, а Карреру - тренером

Бывший игрок и главный тренер "Спартака" Валерий Карпин в интервью "СЭ" назвал форварда красно-белых Квинси Промеса лучшим футболистом премьер-лиги сезона-2016/17. Голландец помог клубу выиграть первый за 16 лет чемпионат, забив 12 голов и сделав 11 передач в 26 матчах. Лучшим тренером Карпин назвал наставника "Спартака" Массимо Карреру.

– Лучший игрок чемпионата?

– Квинси Промес.

– Игрок-разочарование?

– Кого-то одного выделить не могу.

– Лучший тренер РФПЛ?

– Естественно, Массимо Каррера. "Спартак" стал чемпионом с отрывом в семь очков.

– Тренер-разочарование?

– Вадим Скрипченко. Не смог удержать "Крылья" в премьер-лиге. (Сергей АСТАХОВ)

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