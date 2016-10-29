Карпин и Газзаев назвали "Спартак" главным фаворитом сезона

Бывшие главные тренеры "Спартака" и ЦСКА Валерий Карпин и Валерий Газзаев после победы красно-белых в матче 12-го тура чемпионата России (3:1) сошлись во мнении, что клуб является главным фаворитом сезона.
- Вместе с "Зенитом" "Спартак" - главный фаворит сезона, претендент на первое место, однозначно, - сказал Карпин в студии программы "Все на матч!".
- Я согласен, - добавил Газзаев. - Сегодня был важный матч, и я говорил, что если "Спартак" выиграет, то заявит претензии на чемпионство. Я считаю, что ЦСКА не имеет право играть такие матчи потихонечку, монотонно. На таких прекрасных стадионах, с такими зрителями.
Sandberg
..На таких прекрасных стадионах, с такими зрителями. ----------- Смешно)
20:41
МаксВ
С Тереком газпромовские лузеры очки потеряют 100 процентов. Кукарекорин опять будет бегать, как больной. Лодыгину забил бы даже Траоре. Потом Краснодар. Там тоже победы не видать. Мирча ведет мажоров верной дорогой. Эти ухари только телкам забивать умеют и слабакам. Мой прогноз для газированых в этом сезоне - 3 место. Вперед зенит!
20:32
serzheo
Сезона всея Московии - если только. Зенит как рвал Вас в сопли зеленые, так рвать и будет. А у себя в Московии можете хоть кроликов в ванной резать.
20:30
Lars Berger
ВГ, я - с тобой. До сих пор объединенный чемпионат здесь расхлебываем... Ничего, справимся. Накроем из 120-х, в крайнем случае...
20:28
Jean4
Зенитку в заголовок решили не добавлять, хотя Карпин сказал немного не то, что в шапке.
20:21