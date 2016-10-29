Карпин и Газзаев назвали "Спартак" главным фаворитом сезона

Бывшие главные тренеры "Спартака" и ЦСКА Валерий Карпин и Валерий Газзаев после победы красно-белых в матче 12-го тура чемпионата России (3:1) сошлись во мнении, что клуб является главным фаворитом сезона.

- Вместе с "Зенитом" "Спартак" - главный фаворит сезона, претендент на первое место, однозначно, - сказал Карпин в студии программы "Все на матч!".

- Я согласен, - добавил Газзаев. - Сегодня был важный матч, и я говорил, что если "Спартак" выиграет, то заявит претензии на чемпионство. Я считаю, что ЦСКА не имеет право играть такие матчи потихонечку, монотонно. На таких прекрасных стадионах, с такими зрителями.