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Карлос Самбрано: "Рубин" едет на матч со "Спартаком" за тремя очками"

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Защитник "Рубина" Карлос Самбрано в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Спартака" выразил надежду, что казанский клуб сможет взять верх над лидером турнирной таблицы. Встреча состоится 5 декабря на "Открытие Арене". 

- Со "Спартаком" будет очень непростой матч, - сказал Самбрано в интервью клубной пресс-службе. - Они сейчас идут в лидерах, но проиграли последнюю игру. Такое бывает. Лидеры тоже делают осечки. Что касается нас, мы будем думать о своей игре и поедем в Москву за тремя очками. Нам нужно победить, чтобы наши болельщики и мы ушли на перерыв в хорошем настроении.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=4kP6-uHq4jA

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