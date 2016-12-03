Карлос Самбрано: "Рубин" едет на матч со "Спартаком" за тремя очками"

Защитник "Рубина" Карлос Самбрано в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против "Спартака" выразил надежду, что казанский клуб сможет взять верх над лидером турнирной таблицы. Встреча состоится 5 декабря на "Открытие Арене".

- Со "Спартаком" будет очень непростой матч, - сказал Самбрано в интервью клубной пресс-службе. - Они сейчас идут в лидерах, но проиграли последнюю игру. Такое бывает. Лидеры тоже делают осечки. Что касается нас, мы будем думать о своей игре и поедем в Москву за тремя очками. Нам нужно победить, чтобы наши болельщики и мы ушли на перерыв в хорошем настроении.