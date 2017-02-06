Карло Николини: "Зенит" будет готов к сложностям второй части сезона"

Тренер по физической подготовке "Зенита" Карло Николини отметил, что вторая часть сезона для питерцев будет сложнее первой, сообщает клубная пресс-служба. Специалист подчеркнул, что если бы полузащитник Аксель Витсель не перешел в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", он мог бы помочь быстрее адаптироваться новому хавбеку команды Эрнани.

– Как считаете, вторая часть сезона будет тяжелее, чем первая?

– Конечно, гораздо, поскольку мы потеряли важного футболиста. В начале сезона ушли Халк и Гарай, сейчас – Витсель. У нас появились новички, но непросто сразу встроить их в командную игру. Пришел Эрнани, футболист с большим набором сильных качеств, но он молод и ему нужно время, чтобы проявить себя. Иванович, несомненно, футболист мирового класса, но ему нужно привыкнуть к стилю нашей игры. Всем остальным новичкам тоже требуется для этого время.



Вторая часть сезона начинается со сложных матчей. "Андерлехт" находится в хорошей форме, поскольку играет без перерыва. Затем мы едем в Москву к ЦСКА, и это тоже будет непросто. Думаю, мы будем к этому готовы. У нас есть хороший шанс, чтобы добиться лучших результатов, чем в первой части сезона. Мы работали на сборах со всеми футболистами, никто не выпадал из-за пауз на матчи сборных. В первой части сезона у нас было несколько сложных игр, несколько ничьих, потому что футболисты не проводили подготовку вместе. Этой зимой мы тренируемся всей командой и это позволит быть полностью готовыми к играм с "Андерлехтом" и второй части сезона.



– У вас богатый опыт работы с бразильскими футболистами. Как вы считаете, сколько времени понадобится Эрнани, чтобы привыкнуть к европейскому стилю?

– Он очень молод. К сожалению, нас покинул Витсель – если бы он остался, то это бы помогло Эрнани. На него бы не возлагали дополнительную ответственность и большие ожидания. Ему было бы проще работать. Новым футболистам нужно время, чтобы привыкнуть к команде. Перед продажей футболиста лучше наигрывать кого-то на его позицию. Я вижу, что Эрнани – умный игрок и большой профессионал. Мы знали его сильные качества, поэтому пригласили в команду. Он, как я уже сказал, умный футболист, поэтому сможет быстрее понять наши требования. Эрнани играет на очень важной позиции, поэтому ему нужно больше времени. Для футболистов атаки немного иначе – там можно полагаться на свои чувства и инстинкты. Полузащитникам нужно держать дисциплину и уважать требования тренера. Но повторюсь, Эрнани не понадобится очень много времени, чтобы быть готовым играть в стартовом составе. Не могу назвать точный день, когда это произойдет, но он сильный футболист и мы в нем уверены. Выбор игроков основного состава – прерогатива главного тренера, но, думаю, что Эрнани поможет нам в оставшейся части сезона. Уверен, перед стартом следующего чемпионата он будет в лучшей форме.