Караваев сыграет за "Спарту" против "Зенита"

Стал известен состав "Зенита" на контрольный матч против "Спарты". В атаке питерцев появится капитан команды Артем Дзюба, накануне официально получивший повязку.

Полностью стартовый состав сине-бело-голубых выгядит следующим образом: Лодыгин - Анюков, Нету, Кришито, Жирков - Жулиану, Хави Гарсия, Эрнани - Кокорин, Дзюба, Шатов.

Запасные - М. Кержаков, Лунев, Бабурин, Смольников, Зуйков, Ломбертс, Каккоев, Чернов, Мусаев, Маурисиу, Цаллагов, Юсупов, Могилевец, Данни, Лесовой, Мак, Молло, Джорджевич.

За "Спарту" с первых минут сыграет россиянин Вячеслав Караваев.

Трансляция матча "Спарта" - "Зенит"