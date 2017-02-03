19:09 3 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Караваев сыграет за "Спарту" против "Зенита"

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Стал известен состав "Зенита" на контрольный матч против "Спарты". В атаке питерцев появится капитан команды Артем Дзюба, накануне официально получивший повязку.

Полностью стартовый состав сине-бело-голубых выгядит следующим образом: Лодыгин - Анюков, Нету, Кришито, Жирков - Жулиану, Хави Гарсия, Эрнани - Кокорин, Дзюба, Шатов. 

Запасные - М. Кержаков, Лунев, Бабурин, Смольников, Зуйков, Ломбертс, Каккоев, Чернов, Мусаев, Маурисиу, Цаллагов, Юсупов, Могилевец, Данни, Лесовой, Мак, Молло, Джорджевич.

За "Спарту" с первых минут сыграет россиянин Вячеслав Караваев.

Трансляция матча "Спарта" - "Зенит"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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r32

где ива?

19:40 3 февраля

tranmer

Он точно не дебютирует! Дзюба уже выходил с капитанской повязкой в матче с "Легией"!

19:38 3 февраля

Фесстиваль

Он с ОДД-ом уже выходил в ней

19:28 3 февраля

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