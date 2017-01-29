Капитан Дзюба: "Спасибо "Зениту" и Луческу за доверие"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, начавший товарищеский матч с "Легией" (2:0) в качестве капитана команды поблагодарил за доверие руководство клуба и тренерский штаб. Отметим, что перед матчем пресс-служба питерцев сообщила, что с капитанской повязкой на игру выйдет полузащитник Хави Гарсия.
"Спасибо "Зениту" и Мистеру за доверие", – написал на своей странице в Instagram Дзюба, прикрепив к фотографии с капитанской повязкой хэштеги #капитанДзюба и #капитанишка.
karlikf1
Да уж, благодарить он их должен по гроб жизни. Ни в одном европейском клубе-середнячке ему никто бы не оказывал такого доверия и столько времени бы не держали в команде игрока среднего уровня паршивости.
10:55
foreverCSKAforever
А ассистенты у него не Денисов с Быстровым?
07:59
Der schwein
Он нашёл свою команду :)
07:47
andreichf
Если забить не можешь, то хоть по командовать
06:07
Константин Срулевич Наумов
#деревянныйкапитан
01:55
Леня-космос
Бу-га-га. Вот это капитан. Символ бездарного поколения ногомячистов нашей страны.
23:04 29 января
merniloskut
Поощрение Иудушек ведёт к полнейшей деградации коллектива!
22:48 29 января
Pleafant
Спасибо не "булькает",надо было игрой поблагодарить,а он пробегал всю игру впустую.
22:45 29 января