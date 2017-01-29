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Капитан Дзюба: "Спасибо "Зениту" и Луческу за доверие"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, начавший товарищеский матч с "Легией" (2:0) в качестве капитана команды поблагодарил за доверие руководство клуба и тренерский штаб. Отметим, что перед матчем пресс-служба питерцев сообщила, что с капитанской повязкой на игру выйдет полузащитник Хави Гарсия.

"Спасибо "Зениту" и Мистеру за доверие", – написал на своей странице в Instagram Дзюба, прикрепив к фотографии с капитанской повязкой хэштеги #капитанДзюба и #капитанишка.

 

Спасибо Зениту и Мистеру за доверие 💪🏽✊🏽 ⚽️⚽️ #капитанДзюба #капитанишка

Фото опубликовано Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Янв 29 2017 в 10:54 PST

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КОММЕНТАРИИ (8)
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karlikf1

Да уж, благодарить он их должен по гроб жизни. Ни в одном европейском клубе-середнячке ему никто бы не оказывал такого доверия и столько времени бы не держали в команде игрока среднего уровня паршивости.

10:55

foreverCSKAforever

А ассистенты у него не Денисов с Быстровым?

07:59

Der schwein

Он нашёл свою команду :)

07:47

andreichf

Если забить не можешь, то хоть по командовать

06:07

Константин Срулевич Наумов

#деревянныйкапитан

01:55

Леня-космос

Бу-га-га. Вот это капитан. Символ бездарного поколения ногомячистов нашей страны.

23:04 29 января

merniloskut

Поощрение Иудушек ведёт к полнейшей деградации коллектива!

22:48 29 января

Pleafant

Спасибо не "булькает",надо было игрой поблагодарить,а он пробегал всю игру впустую.

22:45 29 января

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