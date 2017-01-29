Капитан Дзюба: "Спасибо "Зениту" и Луческу за доверие"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, начавший товарищеский матч с "Легией" (2:0) в качестве капитана команды поблагодарил за доверие руководство клуба и тренерский штаб. Отметим, что перед матчем пресс-служба питерцев сообщила, что с капитанской повязкой на игру выйдет полузащитник Хави Гарсия.

"Спасибо "Зениту" и Мистеру за доверие", – написал на своей странице в Instagram Дзюба, прикрепив к фотографии с капитанской повязкой хэштеги #капитанДзюба и #капитанишка.