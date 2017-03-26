"Капелло сравнивал Файзулина с Донадони"

Александр Низелик, помощник Фабио Капелло в сборной России и Лучано Спаллетти в "Зените", объясняет, за что Виктора Файзулина так ценили итальянские тренеры.

– Период, когда Капелло был в сборной, был удачным и для Витиной карьеры. Он почувствовал доверие тренера и поймал хороший кураж. Он очень эмоционален, поэтому для него важно чувствовать себя востребованным, важным, чувствовать, что тренер доверяет. Это придает ему всегда сил чисто по психологическому складу. Капелло и Спаллетти, когда его видели, сразу же его сравнивали с Роберто Донадони. В один голос говорили, что очень Виктор напоминает по манере игры, по тому, как работает с мячом Донадони.

Пиковый его момент – товарищеский матч в Лондоне против Бразилии, где он был лучшим на поле в составе обеих команд. Были моменты, где он опускался для принятия мяча и обыгрывал несколько человек, развивал атаки, завершал, бил, отдавал обостряющие передачи. Мы после матча шутили, что бразильцы были готовы забрать его к себе в сборную, на его вторую родину.

Очень открытый, веселый, эмоциональный. Его важная психологическая особенность – ему важно поймать кураж. Когда он в хорошем состоянии, то чувствует кайф от игры. Если получается, то у него все в порядке, а когда У Вити было плохое настроение, то ему игры хуже удавались. (Иван УРАЛЬСКИЙ)