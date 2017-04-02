Канунников не попал в заявку "Рубина" на матч с "Зенитом"

Стал известен состав "Рубина" на матч 21-го тура чемпионата России против "Зенита". По сравнению с предыдущей игрой против "Урала" (0:1) в стартовом составе казанцев произошло одно изменение - с первых минут на поле появится Руслан Камболов. Воспитанник питерцев Максим Канунников в заявку на матч не попал. Ранее наставник казанцев Хави Грасия заявил, что игрок получил травму в сборной России.

Полностью состав казанцев выглядит следующим образом: Рыжиков - Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин - Цакташ, М'Вила, Камболов - Жемалетдинов, Жонатас, Ахметов; запасные - Нестеренко, Кузьмин, Устинов, Санчес, Махатадзе, Сонг, Ткачук, Карадениз, Лестьенн, Рочина.

Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Рубин" - "Зенит"