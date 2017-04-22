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Калачев и Фернанду получили травмы в матче "Ростов" - "Спартак"

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Полузащитник "Спартака" Фернанду получил травму в матче 24-го тура премьер-лиги с "Ростовом". Бразилец был заменен на Андрея Ещенко на 68-й минуте встречи. Повреждение он получил, неудачно столкнувшись с Кристианом Нобоа, после чего схватился за заднюю поверхность бедра.

Отметим, что в первом тайме травму уже в составе "Ростова" получил полузащитник Тимофей Калачев. При этом причина повреждения неизвестна. Калачева сменил Денис Терентьев на 29-й минуте встречи.

Трансляция матча "Ростов" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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Tomai10

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