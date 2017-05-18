Как танцевал "Спартак"

В сети появилось видео танцев игроков "Спартака" после вчерашнего матча 29-го тура чемпионата России с "Тереком" (3:0).
Также в дискотеке приняли участие глава пресс-службы красно-белых Леонид Трахтенберг и главный тренер Массимо Каррера.
Напомним, что именно вчера "Спартак" официально отпраздновал победу в чемпионате России – после игры команде вручили кубок.
Федорыч, кумирище!!! pic.twitter.com/wK92mCEu6M– Виктор Бунин (@Alpha_Manager) 18 мая 2017 г.
Персональный привет для @RobbenStyle :) pic.twitter.com/PdHi4UykgC– Виктор Бунин (@Alpha_Manager) 18 мая 2017 г.
Пока где-то плачет один Луческу... pic.twitter.com/Ki43BZIl0G– Виктор Бунин (@Alpha_Manager) 18 мая 2017 г.
По МНОГОЧИСЛЕННЫМ просьбам танец ЛУЧШЕГО!!!👍👌 pic.twitter.com/YEKjglVgs6– Anton Dobriy (@A_SpartakDobriy) 18 мая 2017 г.
баламошка
Бамболейло!
15:08