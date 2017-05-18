Как танцевал "Спартак"

В сети появилось видео танцев игроков "Спартака" после вчерашнего матча 29-го тура чемпионата России с "Тереком" (3:0).

Также в дискотеке приняли участие глава пресс-службы красно-белых Леонид Трахтенберг и главный тренер Массимо Каррера.

Напомним, что именно вчера "Спартак" официально отпраздновал победу в чемпионате России – после игры команде вручили кубок.