Как танцевал "Спартак". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
14:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Как танцевал "Спартак"

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Среда. Москва. Тушино. "Спартак" - "Терек" - 3:0. Болельщики празднуют чемпионство.Золотой день "Спартака". Как это было

 

 

В сети появилось видео танцев игроков "Спартака" после вчерашнего матча 29-го тура чемпионата России с "Тереком" (3:0).

Также в дискотеке приняли участие глава пресс-службы красно-белых Леонид Трахтенберг и главный тренер Массимо Каррера.

Напомним, что именно вчера "Спартак" официально отпраздновал победу в чемпионате России – после игры команде вручили кубок.

 

 

 

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баламошка

Бамболейло!

15:08