Как накажут "Терек" за выкрики грозненского диктора?

По ходу матча 13-го тура премьер-лиги "Терек" – "Зенит", проходящего в Грозном, неоднократно раздавились выкрики в громкоговоритель неизвестного – возможно, таким образом диктор стадиона поддерживал хозяев.

Аналогичная ситуация была и во время матча этих же команд в прошлом сезоне и тогда главный тренер питерцев Андре Виллаш-Боаш сравнил атмосферу матча с вечеринкой.

С этого сезона в регламент РФПЛ внесен пункт о запрете подобного рода звуковой поддержки. Вот он: "Оборудование Стадионов, в том числе системы оповещения зрителей, не может использоваться во время Матча для поддержки принимающей команды (выкрики, призывы, зрительские лозунги и т.д.), для распространения информации политического характера, а также для проявления любой формы дискриминации в отношении играющих команд, Судей, Официальных лиц, Официальных лиц Клуба, Официальных лиц Матча".

В то же время эта ситуация никак не учтена Дисциплинарным регламентом РФС. После матча 7-го тура с "Амкаром", когда также использовался громкоговоритель, "Терек" был наказан в соответствии со статьей 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 Приложения № Дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента (ст. 10 п.10.8 Регламента Росгосстрах Чемпионата России по футболу среди команд футбольных клубов РФПЛ).

Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей. В то же время максимальный штраф за это нарушение составляет 100 тысяч рублей. (Сергей ЕГОРОВ)

Трансляция матча "Терек" - "Зенит"