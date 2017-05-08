Как Каррера собрал "Спартак" на чемпионский ужин. Инсайд Игоря Рабинера

По данным обозревателя "СЭ" Игоря РАБИНЕРА, главный тренер "Спартака" Массимо Каррера смотрел матч 27-го тура чемпионата России "Зенит" – "Терек" (0:1) с друзьями в одном из московских заведений.
После того, как стало известно, что красно-белые досрочно стали чемпионами страны, итальянец поинтересовался: "А где команда?" "По домам", – ответили ему. После чего Каррера заявил: "Если за полтора часа соберутся все – три дня выходных!"
В результате спартаковцы собрались в одном из ресторанов на Москве-реке.
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marksan
Третий день вакханалия на спартаковском СЭ!
20:41
vesmast2012
А Рабинера позвали???? Как же без личного "писателя"))))) Потом опиши кто сколько выпил, чем закусывали,как добрались-ли до кровати, какие реплики были, типа "Ты меня уважаешь?", и т.д. и тп
20:33
hottie
И морды бейте друг другу, а то какая же гулянка без драки. Мож у кого то лицо умнее станет после
20:25
баламошка
Красавцы, гуляйте!))
20:19