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Как Каррера собрал "Спартак" на чемпионский ужин. Инсайд Игоря Рабинера

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По данным обозревателя "СЭ" Игоря РАБИНЕРА, главный тренер "Спартака" Массимо Каррера смотрел матч 27-го тура чемпионата России "Зенит""Терек" (0:1) с друзьями в одном из московских заведений.

После того, как стало известно, что красно-белые досрочно стали чемпионами страны, итальянец поинтересовался: "А где команда?" "По домам", – ответили ему. После чего Каррера заявил: "Если за полтора часа соберутся все – три дня выходных!"

В результате спартаковцы собрались в одном из ресторанов на Москве-реке.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (3)
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marksan

Третий день вакханалия на спартаковском СЭ!

20:41

vesmast2012

А Рабинера позвали???? Как же без личного "писателя"))))) Потом опиши кто сколько выпил, чем закусывали,как добрались-ли до кровати, какие реплики были, типа "Ты меня уважаешь?", и т.д. и тп

20:33

hottie

И морды бейте друг другу, а то какая же гулянка без драки. Мож у кого то лицо умнее станет после

20:25

баламошка

Красавцы, гуляйте!))

20:19