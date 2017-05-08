Как Каррера собрал "Спартак" на чемпионский ужин. Инсайд Игоря Рабинера

По данным обозревателя "СЭ" Игоря РАБИНЕРА, главный тренер "Спартака" Массимо Каррера смотрел матч 27-го тура чемпионата России "Зенит" – "Терек" (0:1) с друзьями в одном из московских заведений.

После того, как стало известно, что красно-белые досрочно стали чемпионами страны, итальянец поинтересовался: "А где команда?" "По домам", – ответили ему. После чего Каррера заявил: "Если за полтора часа соберутся все – три дня выходных!"

В результате спартаковцы собрались в одном из ресторанов на Москве-реке.

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