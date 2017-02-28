Кахор Муминов: "Слово "конфликт" имеет слишком негативную коннотацию, но период сейчас у Шатова непростой"

"СЭ" продолжает серию материалов, где видные эксперты в области трансферов и ведущие участники рынка анализируют итоги зимы-2016/17 и расклад сил в преддверии возобновления сезона РФПЛ. На этот раз интервью нашему изданию дал Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с Олегом Шатовым, Федором Смоловым, братьями Александром и Михаилом Кержаковыми, Юрием Жирковым и Сергеем Игнашевичем.

– Как отреагировали на слова бывшего агента Андрея Аршавина Денниса Лахтера о том, что у Олега Шатова возникли разногласия с Мирчей Луческу?

– Да никак. Каждый человек имеет право на мнение. Я уже раньше говорил, что мнение Денниса ничего не стоит в профессиональной среде. Наша резкая реакция была обусловлена прежде всего тем, что в комментариях Лахтера звучали оскорбительные нотки в адрес нашего клиента. А этого мы никогда и никому не будем позволять.

– Вернемся к Шатову. Слова Лахтера, по-вашему, совсем не соответствуют действительности?

– Что тут скрывать? Это и так всем известно. Слово "конфликт" имеет слишком негативную коннотацию, но период сейчас у Олега непростой, это да.

– То есть у Шатова нормальные отношения с Мистером?

– Вполне рабочие. Ничего экстраординарного не происходит.

– После матча с "Андерлехтом" в Брюсселе Луческу дал понять, что Шатову и Кокорину нужно крепко задуматься по поводу своей игры. Тревожный звоночек?

– Это такие методы тренера по управлению коллективом. Кто-то дает интервью и высказывается на пресс-конференциях, кто-то поступает по-другому. Нам импонирует, когда тренер берет ответственность, в том числе на себя. Мирча пока такого ни разу не сделал. Как в "Зените", так и, помнится, в "Шахтере". (Виталий АЙРАПЕТОВ)