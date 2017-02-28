Кахор Муминов: "Шатов был в списке возможных трансферов "Ливерпуля"

"СЭ" продолжает серию материалов, где видные эксперты в области трансферов и ведущие участники рынка анализируют итоги зимы-2016/17 и расклад сил в преддверии возобновления сезона РФПЛ. На этот раз интервью нашему изданию дал Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с Олегом Шатовым, Федором Смоловым, братьями Александром и Михаилом Кержаковыми, Юрием Жирковым и Сергеем Игнашевичем.

– "Ливерпуль" продолжает интересоваться Шатовым или нет?

– Могу сказать, что Шатов был в списке возможных трансферов "Ливерпуля" в связи с отъездом на Кубок Африки Мане.

– Но Ливерпуль" так и не сделал конкретного предложения "Зениту"?

– Когда и мы, и руководство "Зенита" поняли, что речь идет исключительно об аренде на два-три месяца, посчитали это нецелесообразным. Не надо себя занижать! Российские футболисты могут уезжать в хорошие европейские клубы. Но для этого должно сойтись воедино много факторов. Руководители наших клубов ведь тоже не сидят сложа руки, тоже решают свои задачи, поставленные им акционерами – бороться за высокие места. Почему они должны отпускать своих игроков ради иллюзорного "престижа"? И наши футболисты амбициозны. Прельстит ли им поехать в заштатные команды, играть на первенство водокачки ради одного ощущения "поиграл в Европе"? А ведь порой именно этого требует от них либеральная футбольная тусовка. (Виталий АЙРАПЕТОВ)