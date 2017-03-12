Кахор Муминов - о словах Луческу: "Это агония"

Представитель полузащитника "Зенита" Олега Шатова Кахор Муминов на своей странице в "Твиттере" отреагировал на слова главного тренера петербуржцев Мирчи Луческу, опубликованные на сайте "СЭ". После поражения от "Амкара" (0:1) в матче 19-го тура чемпионата России румынский специалист подчеркнул, что можно вспомнить много игр, решения в которых трактовались не в пользу сине-бело-голубых.

Мирча Луческу: "Мы опять теряем очки, когда судит арбитр из Москвы"