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Кахор Муминов - о словах Луческу: "Это агония"

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Представитель полузащитника "Зенита" Олега Шатова Кахор Муминов на своей странице в "Твиттере" отреагировал на слова главного тренера петербуржцев Мирчи Луческу, опубликованные на сайте "СЭ". После поражения  от "Амкара" (0:1) в матче 19-го тура чемпионата России румынский специалист подчеркнул, что можно вспомнить много игр, решения в которых трактовались не в пользу сине-бело-голубых.

Мирча Луческу: "Мы опять теряем очки, когда судит арбитр из Москвы"

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