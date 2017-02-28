Кахор Муминов: "Кокорина сложно вывести из равновесия, он на своей волне"

"СЭ" продолжает серию материалов, где видные эксперты в области трансферов и ведущие участники рынка анализируют итоги зимы-2016/17 и расклад сил в преддверии возобновления сезона РФПЛ. На этот раз интервью нашему изданию дал Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с Олегом Шатовым, Федором Смоловым, братьями Александром и Михаилом Кержаковыми, Юрием Жирковым и Сергеем Игнашевичем.

– Кокорин, показалось, не сильно расстроился после того, как сорвалась его аренда в "Арсенал".

– Надеюсь, расстроился. Но там была реально сложная ситуация. Нужно было все решить практически в последний день. "Динамо" где-то не проявило оперативность. В итоге получилось так, как получилось. Насколько я понимаю Сашу, его вообще сложно выбить из колеи, вывести из равновесия, он на своей волне.

– Но как вы оценили то, что Кокорин выложил в социальную сеть фото в майке с Эскобаром?

– А это был Пабло Эскобар? Мне показалось, это был мой коллега Леонид Истрати. Я еще удивился, почему Кокорин носит майку с изображением агента Нобоа? Странно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)