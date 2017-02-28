Кахор Муминов: "Фиксированная сума, прописанная в контракте Смолова, - 30 миллионов евро. У Шатова - 16 миллионов"

"СЭ" продолжает серию материалов, где видные эксперты в области трансферов и ведущие участники рынка анализируют итоги зимы-2016/17 и расклад сил в преддверии возобновления сезона РФПЛ. На этот раз интервью нашему изданию дал Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с Олегом Шатовым, Федором Смоловым, братьями Александром и Михаилом Кержаковыми, Юрием Жирковым и Сергеем Игнашевичем.

– За какую сумму "Краснодар" готов продать Смолова и есть ли фиксированная цена выкупа у Шатова?

– Фиксированная сума, прописанная в контракте Смолова, – 30 миллионов. У Шатова – 16 миллионов. Когда Олег продлевал соглашение с "Зенитом", эта цифра стала предметом переговоров. Мы не хотели, чтобы она была какой-то заоблачной, так как мечта Шатова – попробовать свои силы в Европе. Для 25 ведущих европейских команд мы добились того, чтобы "Зенит" предоставил льготу – 16 миллионов. Учитывая, какие деньги за счет телевизионных прав получают клубы АПЛ, думаю, эта сумма не станет проблемой в переговорном процессе. Сегодняшний вопрос – это игра Олега в весенней части чемпионата и предстоящем Кубке конфедераций. Олег должен вернуться к уровню, при котором он стал бы опять интересен для европейских топ-клубов.

– Но готовы ли они выложить 30 миллионов за Смолова?

– 30 миллионов – это фактически запретительная цена на выход. Никто сегодня за русского футболиста такие деньги давать не готов. Думаю, клуб точно не хочет, чтобы его игрок, даже в интересах сборной России, уехал в Европу. Мы же должны пробить эту стену! А то нас все время ругают за лимит, огромные зарплаты и за то, что наши футболисты не хотят никуда срываться. Но это не связанные друг с другом вещи. А с "Краснодаром", поверьте, мы найдем общий язык. (Виталий АЙРАПЕТОВ)