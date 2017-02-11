К Ломбертсу и "Зениту" приехали болельщики из Гента

В гости к "Зениту" на базу сборной Бельгии приехали необычные гости. Отец и сын Лормансы специально проделали путь порядка 150 километров из пригорода Гента Тюрнхау, чтобы сфотографироваться и взять автограф у защитника сине-бело-голубых и их национальной сборной Николаса Ломбертса. Впрочем, они хотели встретиться и с другими игроками российской команды.

– Наши далекие предки переехали с юга России в Бельгию еще до революции, – рассказал Эрвин Лорманс. – Мы же после того как побывали на матче Лиги чемпионов "Гент" – "Зенит" стали симпатизировать клубу из Петербурга. Особенно сын Себастьян. Вот и решили приехать в гости.

Правда, для того чтобы добиться цели и стать обладателями автографов и совместных фото Лормансам пришлось ждать около трех часов. Они приехали в обед, а вечерняя тренировка "Зенита" начиналась в 17.00 по местному времени.

Уезжая, отец и сын Лормансы пожелали "Зениту" победы в матче 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом". (Сергей ЦИММЕРМАН)