"Известия": Таски, Промес, Глушаков и Зе Луиш сыграют против ЦСКА с первых минут

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера определился со стартовым составом на матч 12-го тура чемпионата России с ЦСКА, утверждают "Известия". Защитник Сальваторе Боккетти останется в запасе, а его место на поле займет Сердар Таски.
С первых минут сыграет хавбек Денис Глушаков, а также нападающие Квинси Промес и Зе Луиш. Ранее сообщалось, что футболисты занимаются по индивидуальной программе, а решение о возможность их участия в матче будет принято в день игры.
Напомним, встреча между спартаковцами и армейцами состоится сегодня на "Открытие Арене", начало игры - в 18.00 по московскому времени.
Гаттузо зол!
П_о_в_а_р ////Ну что уже шлепнул для храбрости? и как обезболивающее. Больновато похоже вам нынче придется. Коники хоть и ослабели без качественного фуража, зато пожевали ту соломку ,что Ерема в тумбочке оставил.
13:10
Promesov
А что кто-то реально верил, что Промес и Зе Луиш не сыграют с ЦСКА? )))
13:06
П_о_в_а_р
Хана поникам.
13:06
Гаттузо зол!
Как-то не очень доверяю "Известиям" в качестве источника точной инфы о спорте. Похоже на вброс, чтобы Ленчик начал качаться уже сейчас.....Дело скорее не в Таски, а в том будет ли Промяс или нет.
13:05
Союз Аполлонович
Это ж Известия. Сильно удивлюсь, если Такси вместо Сальвы выйдет.Только если травма
13:04
Jean4
Таски, который вообще почти не играл в этом сезоне? Жуть. =)
12:59
РусланИ
надеюсь, у слуцкого голова уже болит)))
12:59
Promesov
Так получается: Ребров - Таски, Кутепов, Комбаров, Ещанко - Фернандо, Глушаков - Зобнин, Промес, Джано - Зе Луиш
12:51