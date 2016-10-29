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"Известия": Таски, Промес, Глушаков и Зе Луиш сыграют против ЦСКА с первых минут

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера определился со стартовым составом на матч 12-го тура чемпионата России с ЦСКА, утверждают "Известия". Защитник Сальваторе Боккетти останется в запасе, а его место на поле займет Сердар Таски.

С первых минут сыграет хавбек Денис Глушаков, а также нападающие Квинси Промес и Зе Луиш. Ранее сообщалось, что футболисты занимаются по индивидуальной программе, а решение о возможность их участия в матче будет принято в день игры.

Напомним, встреча между спартаковцами и армейцами состоится сегодня на "Открытие Арене", начало игры - в 18.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА

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http://izvestia.ru/news/641586

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Гаттузо зол!

П_о_в_а_р ////Ну что уже шлепнул для храбрости? и как обезболивающее. Больновато похоже вам нынче придется. Коники хоть и ослабели без качественного фуража, зато пожевали ту соломку ,что Ерема в тумбочке оставил.

13:10

Promesov

А что кто-то реально верил, что Промес и Зе Луиш не сыграют с ЦСКА? )))

13:06

П_о_в_а_р

Хана поникам.

13:06

Гаттузо зол!

Как-то не очень доверяю "Известиям" в качестве источника точной инфы о спорте. Похоже на вброс, чтобы Ленчик начал качаться уже сейчас.....Дело скорее не в Таски, а в том будет ли Промяс или нет.

13:05

Союз Аполлонович

Это ж Известия. Сильно удивлюсь, если Такси вместо Сальвы выйдет.Только если травма

13:04

Jean4

Таски, который вообще почти не играл в этом сезоне? Жуть. =)

12:59

РусланИ

надеюсь, у слуцкого голова уже болит)))

12:59

Promesov

Так получается: Ребров - Таски, Кутепов, Комбаров, Ещанко - Фернандо, Глушаков - Зобнин, Промес, Джано - Зе Луиш

12:51

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