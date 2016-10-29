"Известия": Таски, Промес, Глушаков и Зе Луиш сыграют против ЦСКА с первых минут

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера определился со стартовым составом на матч 12-го тура чемпионата России с ЦСКА, утверждают "Известия". Защитник Сальваторе Боккетти останется в запасе, а его место на поле займет Сердар Таски.

С первых минут сыграет хавбек Денис Глушаков, а также нападающие Квинси Промес и Зе Луиш. Ранее сообщалось, что футболисты занимаются по индивидуальной программе, а решение о возможность их участия в матче будет принято в день игры.

Напомним, встреча между спартаковцами и армейцами состоится сегодня на "Открытие Арене", начало игры - в 18.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА