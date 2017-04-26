"Известия": "Спартак" пытается удержать Промеса еще на сезон

Руководство "Спартака" и главный тренер команды Массимо Каррера намерены удержать нападающего Квинси Промеса в клубе еще на один сезон, сообщают "Известия". По информации источника, сразу после завершения сезона состоится встреча голландца с руководством красно-белых, на которой стороны обсудят будущее игрока.

Лучший бомбардир "Спартака" вызывает повышенный интерес у многих клубов ведущих европейских чемпионатов. 25-летний футболист сборной Голландии проводит выдающийся сезон в премьер-лиге. Очевидно, что летом у Промеса будет достаточно предложений из-за рубежа, чего с нетерпением ждет и сам футболист, мечтающий попробовать силы в топовой европейской лиге.

Сообщается, что красно-белые намерены выслушать пожелания самого Промеса. В случае если клубу поступит выгодное трансферное предложение и Квинси захочет уйти из команды, препятствовать его уходу никто не станет. То есть переход Промеса в другую команду летом возможен только в том случае, если этого захочет сам футболист. Если же он примет решение продолжить карьеру в "Спартаке", то руководство клуба готово отклонить любое, даже очень выгодное с финансовой точки зрения предложение по его трансферу.